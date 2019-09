Neymar hauria comunicat al PSG que es queda a París

El brasiler Neymar hauria renunciat aquest dissabte a ser transferit al Barça, ateses les dificultats de l'operació, i ho hauria comunicat tant al seu entorn més directe com al seu actual club, el PSG. La informació l'ha avançat el diari L'Equipe i ara s'espera la confirmació del propi Paris Saint Germain, o alguna manifestació del Barça, per donar per tancat el serial futbolístic de l'estiu. Cal recordar que el mercat de fitxatges per a la lliga espanyola tanca aquest dilluns a les 23,59 hores.

El divendres a la nit, Leonardo, director esportiu del PSG, explicava que no hi havia acord i que aquest "depenia del Barça". Va detallar que l'única oferta rebuda per escrit del club català va ser rebuda el passat dimarts i que no responia a les exigències del club de París. La informació de L'Equipe ha estat donada per bona per Mundo Deportivo i recollida per altres mitjans.