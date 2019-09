La reacció es queda a mitges i el Barça perd dos punts al Sadar

El Barça, amb el jove Ansu Fati com a protagonista, no va aconseguir imposar-se a el Sadar i va signar un empat (2-2) davant un Osasuna lluitador que va evitar el triomf blaugrana gràcies a un penal al tram final. L'empat confirma el mal inici de Lliga dels de Valverde, que han signat només 4 punts de 9 possibles.

Davant d'una grada bolcada i amb 32 graus de temperatura, l'Osasuna va començar el partit amb una idea: pressionar a dalt i no deixar pensar el Barça. I aquesta estratègia li va sortir a la perfecció. En els primers cinc minuts del duel, els vermells van forçar 2 córners per cap dels blaugranes. Aquest inici asfixiant dels de Jagoba Arrasate va culminar amb el primer gol del partit. Brandon, des de la dreta, va burlar Lenglet i Roberto Torres va saber aprofitar la precisa passada del seu company per batre Ter Stegen de volea. L'avantatge al marcador no va parar l'empenta de l'Osasuna ni la seva estratègia i així es van succeir les arribades dels locals a l'àrea blaugrana.

El Barcelona no va cessar en el seu afany de desplegar el seu joc, de circular la pilota, però una i altra vegada es va trobar amb un bloc rojillo molt ben posicionat i armat al camp. L'aturada, al minut 30, perquè els futbolistes s'hidratessin no va canviar el guió del duel. El Barça jugava en camp contrari, però espès en atac i sense trobar forats per anotar el gol de l'empat.

Ernesto Valverde, en l'inici de la segona part, va moure la banqueta a la recerca de la remuntada. Va sortir Ansu Fati, el jove hispà-guineà que va debutar amb el primer equip davant el Betis i va deixar espurnes de qualitat, per Semedo.

I el tècnic blaugrana va encertar de ple. Rubén Martínez no va evitar el precís remat de cap de Ansu Fati, que va guanyar Nacho Vidal en el salt. El Barcelona, a partir del gol, es va reactivar, va guanyar metres i va tancar els locals en la seva àrea.

El gol blaugrana va afectar anímicament els locals, que van perdre iniciativa en l'atac, encara que Brandon, amb un xut a mitja volta, va intentar posar prova Ter Stegen. Els de Valverde van recuperar la identitat, mentre que la defensa navarresa, víctima del joc fluid del seu rival, perdia l'ordre defensiu exhibit en el primer període. Els canvis van oxigenar i van beneficiar, un cop més, el Barcelona. Arthur, als deu minuts de saltar al camp, en substitució de Rafinha, va avançar els seus en el minut 64 amb un xut ajustat a un pal.

Ter Stegen va evitar l'empat de Juan Villar però no va poder fer res per aturar el penal de Roberto Torres. El col·legiat va xiular una mà de Piqué a l'àrea, i Torres va materialitzar el gol de l'empat enganyant el porter blaugrana. En els últims compassos del partit, Rubén Martínez va salvar el seu equip del tercer gol blaugrana bloquejant l'intent de rematada de Carles Pérez.