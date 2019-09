Tres gironins enceten la Tercera

La pretemporada ja s'ha acabat. Això significa que el moment de provar coses, ja siguin sistemes o posar a jugadors en posicions on no estan acostumats, ha prescrit. I és que els tres equips (Figueres, Peralada i Banyoles) enceten aquest cap de setmana una nova temporada al grup cinquè de la Tercera Divisió.

Els primers a jugar seran els figuerencs. L'equip de Xavi Agustí rebrà un dels nous equips de la categoria, el Manresa, avui a les sis de la tarda. «El nostre objectiu és salvar-nos i a partir d'aquí veure fins on podem arribar. Participar a la promoció d'ascens seria quelcom il·lusionant», apunta l'entrenador del Figueres, que afegeix que la temporada «va ser irregular». Un victòria a la primera jornada significaria deixar enrere i oblidar un període de fitxatges complicat per als empordanesos. «Molts jugadors van ser baixa. Això ens va fer replantejar coses. Tot i això estic molt content amb la plantilla que hem confeccionat». Un equip jove que, segons Agustí, ha realitzat «una gran pretemporada. Independentment dels resultats, l'evolució dels jugadors ha sigut bona. Han anat de menys a més».

Mitja hora més tard que els de Figueres, exactament a dos quarts de set de la tarda, l'altre equip empordanès de la categoria, el Peralada, debutarà a la categoria en el camp del Sants després de dues temporades a Segona B, on van jugar sota la tutela de ser el filial del Girona. Una filiació que es va trencar aquest any i que ha propiciat una sèrie de canvis dins del club xampanyer. Un d'ells, el de l'arribada del nou entrenador, Albert Carbó. Amb ell, i gràcies al seu coneixement del mercat, molts futbolistes han acabat aterrant a Peralada per omplir una plantilla que es trobava orfe a principis d'estiu. «Crec que l'objectiu de confeccionar un bon equip està més que complert. Estem molt contents amb les incorporacions que hem fet», apunta Carbó, que destaca que el que han intentat fer és «una barreja de jugadors veterans amb experiència i d'altres que aportin joventut i moltes ganes».

I per acabar, el darrer equip gironí que jugarà aquesta temporada a Tercera Divisió és el Banyoles. Els d'Adam Fontes debutaran a la categoria després d'un estiu mogut. «Hem intentat fer una plantilla d'acord amb el context del mercat. Estic molt content perquè la major part dels jugadors de l'any passat s'han quedat i crec que ens hem reforçat bé», apunta Fontes, que remarca que l'objectiu és el de «gaudir i competir cada partit». La posada en escena dels banyolins serà avui a les set de la tarda visitant el camp d'un dels equips que apunten a la part alta de la classificació, el Terrassa.