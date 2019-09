Esther Guerrero guanya l'or a l'Estatal

La banyolina Esther Guerrero es va coronar ahir campiona d'Espanya de 1.500 metres després d'imposar-se a la soriana Marta Pérez, gràcies a una darrera volta fantàstica. D'aquesta manera, la gironina suma el seu quart or en uns campionats espanyols absoluts a l'aire lliure als tres que ja tenia en els 800 metres.

L'atleta gironina segueix amb la vista posada en el Mundial de Doha, que es disputarà entre el 27 de setembre i el 6 d'octubre, i on podrà provar si el canvi dels 800 a la nova distància pot fructificar en bons resultats, tot i que el més important és «aprendre en el seu primer mundial» i on espera que «toqui una carrera ràpida per intentar fer la mínima pels Jocs de Tòquio». A les pistes de La Nucia s'hi va veure una cursa lenta, fins que just abans del toc de campana Guerrero va fer un darrer canvi que ningú va poder respondre per finalitzar amb 4:18.18 i amb 2 segons de marge davant la segona classificada, Marta Pérez. El tercer calaix del podi va ser per a Solange Pereira.

Aquesta medalla d'or s'afegeix a la de plata que va aconseguir el palamosí Adel Mechaal en la prova dels 5.000 m disputada dissabte. L'atletla d'origen marroquí, que en aquesta edició no va doblar distància com en anteriors edicions, es va veure superat per Abadia en una cursa en què també va córrer el seu germà Said Mechaal.