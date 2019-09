Leclerc aconsegueix a Spa la seva primera victòria i Hamilton reforça el lideratge

Charles Leclerc, de l'escuderia Ferrari, es va proclamar campió del Gran Premi de Bèlgica aquest diumenge a la tretzena cita del Mundial de Fórmula 1. El pilot monegasc va defensar la pole i, amb un gran ritme de carrera, va superar el Mercedes de Lewis Hamilton, que reforça el seu lideratge, i de Valtteri Bottas. El seu company Sebastian Vettel va acabar quart.

Leclerc va començar fort la cursa i Ferrari, que assoleix el primer triomf, va sortir ben parat amb l'estratègia a boxs, que manava a Vettel deixar passar el jove pilot de Mònaco, amb millor ritme. Una lluita d'equip contra Mercedes que va anar de menys a més, sobretot en posar el pneumàtic mitjà. Una bona estratègia que dona a Ferrari la seva primera victòria i també permet a Leclerc obrir el seu palmarès als 21 anys. No obstant, també va ser un bon cap de setmana per a Mercedes; Hamilton reforça el lideratge en quedar per davant de Bottas i beneficiar-se de l'abandonament del neerlandès Max Verstappen. El britànic té ara 268 punts pels 203 de Bottas, que cedeix 3 punts més davant el seu company. Tercer segueix Verstappen, amb 181 punts.

Carlos Sainz va haver d'abandonar en la tercera volta per problemes en el seu monoplaça, que van confirmar en el dia del seu aniversari un mal cap de setmana per culpa del seu MCL34, mentre que al seu company, Lando Norris, que anava cinquè en l'última volta, se li va parar el cotxe a la línia de meta i no va poder acabar la carrera.