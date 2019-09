El Manresa assalta Vilatenim

El Figueres va patir la primera derrota de la temporada en el seu debut al Municipal de Vilatenim contra el Manresa, recent ascendit de Primera Catalana. El duel va ser molt disputat en tot moment, amb arribades a les àrees de tots dos conjunts, però amb major efectivitat per part dels bagencs. El davanter manresà Fran Orellana va posar el 0-1 al marcador a les acaballes de la primera part amb una rematada neta, que va batre Romans Carrillo.

L'entrenador figuerenc, Xavi Agustí, assegura que l'equip era conscient del perill que els podia generar el rival. «El Manresa és un bon equip, malgrat ser un debutant. Ha plantejat el partit que prevèiem, ha sigut un equip atrevit i ha disposat d'algunes ocasions de gol. La primera part ha estat igualada però hem encaixat abans d'arribar al descans i això ens ha descol·locat una mica». La dinàmica de la represa va ser molt semblant al que ja s'havia vist. No obstant, l'equip de Xavi Agustí semblava tenir força opcions d'empatar el partit. Van prendre la iniciativa i es va fer amb la possessió de la pilota, però la falta de profunditat va fer que els manquessin les ocasions clares de gol. La majoria d'arribades es produïen per les bandes i acabaven tallades per la defensa rival. En l'última jugada del partit, al minut 93, amb tot el conjunt figuerenc disposat a atacar, l'àrbitre Marc Oltra va considerar penal una caiguda de David Sánchez a l'àrea blanc-i-blava. Biel va ser l'encarregat de llançar la pena màxima i va aconseguir batre per segona vegada el porter empordanès. Un cop va pujar el segon gol visitant al marcador, l'àrbitre va xiular el final del partit. Malgrat ser la primera jornada de la competició, Xavi Agustí va ser crític amb l'equip i va reconèixer que hi ha aspectes del joc que cal millorar. «A la segona meitat hem intentat fer un pas endavant, tenir el domini de la possessió, i crec que això ho hem aconseguit. Per mala sort, no hem pogut empatar. Penso que ens ha faltat més profunditat, sobretot per dins. La majoria de les nostres ocasions arribaven per les bandes i no eren clares. També ens ha faltat més fluïdesa en el joc. Són coses que cal millorar».