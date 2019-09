Pluja de gols en la desfeta del Peralada al camp del Sants

El retorn del Peralada a Tercera Divisió no va ser el somiat. Tot i partir com a favortits, l'equip entrenat per Albert Carbó va ser derrotat per 4-2 al Camp de l'Energia contra el Sants. Els locals es van avançar al marcador en la primera arribada que van tenir, al minut 10 de partit, després que Juli Berenguer sorprengués David Aroca amb un xut enverinat des de fora l'àrea. Després del gol local, els xampanyers van procurar tenir el control de la pilota fins a arribar al descans i van gaudir d'algunes ocasions de gol que els davanters de l'equip gironí no van saber aprofitar. La dinàmica de la segona meitat va ser gairebé un símil de la primera; domini de la possessió dels blanc-i-verds però amb poca efectivitat. Amb tot, els barcelonins van estar encertats de cara a porteria i als 17 segons de la represa van fer pujar el segon al marcador. Al minut 60, l'àrbitre va expulsar el visitant Albert Canal després d'un polèmic crit de ràbia. L'entrenador Albert Carbó ho valorava així: «El que ens ha penalitzat molt i ens ha matat ha estat l'inici de la segona part, amb el seu gol i l'expulsió, i tot i jugar amb 10 futbolistes ho hem intentat i hem creat ocasions». La resta de gols es van anotar a partir del minut 80. El Peralada va aconseguir maquillar el resultat gràcies a Marc Medina i Guillem Jiménez.