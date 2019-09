S'investiga la desaparició de Blanca Fernández Ochoa

Un ampli dispositiu de recerca desplegat a la serra de Madrid tracta de localitzar la medallista olímpica d'esquí Blanca Fernández Ochoa a la zona de Cercedilla, on el seu cotxe va ser localitzat després que la policia alertés dissabte de la seva desaparició. El vehicle estava tancat, sense senyals de violència, a l'aparcament de Majavilán o Las Dehesas, entre Cercedilla i Fuenfría i d'on surten diverses rutes de senderisme que l'esportista sol recórrer.

La família de l'exesquiadora, que va desaparèixer el passat 23 d'agost, s'ha mostrat «cent per cent» segura que l'esportista es troba prop de Cercedilla, i ha afirmat que si hagués passat alguna cosa, es tracta d'un «accident». «Estem cent per cent segurs que és aquí, és el seu cotxe. Si li ha passat alguna cosa, és un accident», va assegurar Adrián Federighi, cunyat de Fernández Ochoa i que ha exercit de portaveu de la família. «En estar sola i sense mòbil és complicat demanar auxili si ha passat alguna cosa a la muntanya», va indicar, assegurant que és «habitual» que surti de casa sense telèfon. Precisament va ser la seva filla Olivia qui, veient que s'havia deixat el mòbil després de dir-li que marxava a fer senderisme al nord d'Espanya, ho va trobar sospitós i va presentar denúncia.

D'altra banda, Federighi va afirmar que Blanca Fernández Ochoa es trobava bé actualment. «Justament ara estava en un bon moment. Blanca té problemes, com tots els mortals, però està bé», va afegir. Dissabte, la Policia Nacional alertava de la desaparició de la medallista olímpica després que se la veiés per última vegada el 23 d'agost en un vehicle a la localitat madrilenya d'Aravaca, i aquest diumenge localitzava el cotxe buit en un aparcament a Cercedilla.

La hipòtesi policial se centra en una desaparició voluntària i no forçada de la primera dona espanyola a aconseguir una medalla olímpica en uns jocs d'hivern, ja que al cotxe no s'han trobat signes de violència. En l'operatiu de recerca d'aquest diumenge, que es reforçarà avui dilluns, hi van participar efectius de la policia científica, la Guàrdia Civil, el Seprona, especialistes de rescat en muntanya i de seguretat ciutadana, la policia local de Cercedilla, els bombers i gossos de recerca de persones.