L'elit del triatló competeix a la Copa del Món de Banyoles aquest dissabte

Banyoles atrau aquest cap de setmana l'elit del triatló i el paratriatló Mundial amb la disputa d'una prova de la Copa del Món, una classificatòria per al campionat d'Espanya i la disputa del títol català. La capital de l'Estany reunirà prop de 300 esportistes en un esdeveniment esportiu de primer nivell, i més arribant com arriba després del Mundial de Lausana, i en un any preolímpic. Vincent Luis, campió del món, i Mario Mola, que es va classificar en segona posició, són els caps de cartell de la prova més destacada, la de la Copa del Món, programada per a dissabte a les 19 h. També hi serà el gironí Genís Grau. En la categoria femenina, que es disputarà abans, a les 17 h, hi ha inscrites la banyolina Carol Routier i la gran favorita a la victòria, Vicky Holland. El mateix dia es farà el triatló classificatori per al campionat d'Espanya que es disputarà a la Corunya el 28 de setembre (amb les últimes places en joc) i es posarà en joc el títol català en distància olímpica. Per a diumenge quedarà la Copa del Món de Paratriatló (8.30).

«Cobrim tots els escenaris. I el més important és que la prova de Banyoles està ubicada estratègicament al calendari, just després del Mundial de Lausana, cosa que garanteix una bona llista de sortida. El nivell serà altíssim, possiblement és veurà una de les millors Copes del Món», explicava ahir Jorge García, director de Competicions de la Federació Espanyola de Triatló. La capital de l'Estany es col·loca, així, en el mapa d'un circuit que aquesta temporada només ha fet una aturada a Espanya, a Madrid, i que se situa just per sota, en importància, de les sèries mundials. Un altre factor destacat per García és que, en trobar-nos en any preolímpic, «tots els esportistes necessiten sumar punts per classificar-s'hi» i això permet elevar encara més el llistó competitiu.

Les competicions d'aquest cap de setmana reuniran participants de 42 països dels cinc continents. Hi ha una àmplia llista d'espera d'esportistes que s'hi voldrien inscriure i esperen una baixa d'última hora. Paral·lelament, a la Copa del Món de Paratriatló hi participaran 70 esportistes, i la llista d'espera és de 48. Els treballs de muntatge de les infraestructures per a la competició estan en marxa.



El Banyoles, a 2/4 de 9 del vespre

L'estadi Miquel Coromina i Morató és el centre neuràlgic d'aquest gran cap de setmana de triatló a Banyoles. I això provocarà que el partit de lliga de Tercera Divisió entre els d'Adam Fontes i el Granollers, el debut a casa en el retorn a la categoria, s'hagi de retardar fins diumenge a 2/4 de 9 del vespre, un horari gens habitual.

La representació més nombrosa d'esportistes a la Copa del Món de Triatló i Paratriatló de Banyoles serà la d'Espanya, amb 21 esportistes, seguida per les d'Austràlia i Japó, amb 14, i els Estats Units, amb 13. El divendres a primera hora de la tarda es desenvoluparan les sessions de familiarització amb els segments de ciclisme i natació. Jorge García valora especialment que a les proves de la Copa del Món hi hagi representants gironins com Carol Routier i Genís Grau «perquè això és un valor més».

Banyoles ja va acollir amb èxit el 2012 una prova de la Copa del Món de Triatló. El calendari d'aquest any va arrencar al febrer a Sud-àfrica i compta amb disset proves fins al novembre en capitals de països i grans ciutats d'arreu del món, com Madrid, Lima, Santo Domingo o Ciutat del Cap. Mario Mola, Vincent Lui, Eli Hemming, Genís Grau i Jordi Garcia són alguns dels noms confirmats en categoria masculina; mentre que en la femenina hi seran, a banda de Carol Routier, Nicola Spirig, Kirsten Kasper, Emma Jeffcoat i Míriam Casillas. Aquesta tarda a a l'Auditori de l'Ateneu de Banyoles es farà un acte públic per presentar tot l'esdeveniment.