L'Olot tanca la plantilla amb l'interior Soler, cedit per la Cultural Lleonesa

El darrer dia de mercat va ser prou tranquil per als dos equips gironins de Segona B. El termini per inscriure nous jugadors finalitzava a les sis i, abans no es tanqués, l'Olot va anunciar l'arribada de l'interior valencià José Antonio Soler, en qualitat de cedit pel Cultural Lleonesa. Soler, de 24 anys, té experiència a la categoria amb l'Alcoià, Eldenc i Ontinyent. El conjunt garrotxí, a més a més, té encarrilada la cessió del jove Joel Arumí al Figueres perquè agafi minuts a Tercera. En canvi, el Llagostera no va registrar cap moviment ni d'entrada ni de sortida i Oriol Alsina es quedarà amb la plantilla que ha començat la temporada amb 4 punts de 6 possibles.

El dia va ser força mogut a Olot. Al matí, el club va presentar el defensa de Cassà de la Selva Arnau Comas, de 19 anys, que arriba cedit per una temporada pel Barça. Malgrat que Comas tenia altres propostes sobre la taula, va assegurar que el Barça li havia recomanat venir a l'Olot perquè «és un club que aposta per gent de la casa i al qual li agrada tenir la pilota», desvetlla el defensa gironí. Comas arriba a un Olot ple de centrals amb experiència com Alan Baró, Carles Mas o Jose Martínez i amb una jove promesa que ja és una realitat, Lluís Aspar. Tot i això, amb la filosofia de rotacions de Garrido, el jove central podrà ajudar i ser partícip en molts partits. «Té molt de marge de millora i aquí aprendrà molt dels veterans. Volem que l'Arnau surti d'aquí havent crescut i havent jugat molts partits per triomfar amb el Barça», valorava el secretari tècnic dels garrotxins, Sergi Raset. Comas es defineix com «un central fort, amb bon joc aeri i sortida de pilota i amb una velocitat òptima malgrat fer gairebé 1,90 metres d'alçada».

De la seva banda, Soler arriba a la Garrotxa després que la Cultural Lleonesa no hi comptés per a aquest curs malgrat haver-lo fitxat aquest estiu. El futbolista nascut a l'Atzeneta d'Albaida pot actuar de carriler tant per la banda dreta com l'esquerra i va ser un dels jugadors més destacats de l'Ontinyent abans que el conjunt valencià renunciés a Segona B a mitjans de la temporada passada.