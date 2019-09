El Barça busca a Conca una nova Supercopa

El Barça juga avui contra Liberbank Conca, amb l'objectiu de sumar una nova Supercopa Asobal. L'equip de Xavi Pascual arriba al duel com a campió de la Lliga i de la Copa del Rei, mentre que el Liberbank ho fa com a subcampió de Copa, després de ser derrotat a la final disputada a Alacant contra els blaugranes (34-18). De les 33 edicions de la Supercopa disputades fins avui, el Barcelona suma 21 títols i 6 subcampionats. El partit, a les 20.00 h per Gol.