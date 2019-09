Un històric torna a Fontajau

Un mesos abans del seu esfondrament, l'Akasvayu Girona va perdre a Torí la final de la Copa ULEB contra el Joventut. Un dels rivals que s'havien creuat pel camí de l'equip que aleshores dirigia Pedro Martínez va ser l'Spirou Charleroi, un històric del bàsquet belga que va caure al mateix grup que els gironins en la fase inicial. El 15 de gener de 2008, amb 14 punts d'un Marc Gasol que ara presideix el nou Bàsquet Girona de la LEB Plata, l'Akasvayu va apallissar el Charleroi a Fontajau per 92-72. Onze anys i mig després, els belgues tornen a Girona per examinar l'evolució del projecte que Gasol està desenvolupant amb l'objectiu de tornar a portar la ciutat a l'elit del bàsquet masculí. A les 19 h, i amb l'entrada gratuïta, l'equip que prepara Àlex Formento debuta davant la seva afició en un duel que servirà per estrenar el remodelat parquet del pavelló.

L'Akasvayu va acabar líder d'aquell grup d'ULEB Cup amb 10 victòries i 3 derrotes i va acabar arribant a la final de Torí, on el Joventut els va superar amb claredat quan els problemes econòmics ja començaven a fer intuir un desenllaç tràgic. Però a començament de temporada, el Charleroi va ser tot un mirall per a l'aleshores president i patrocinador, Josep Amat, que tenia al cap construir un nou pavelló a la ciutat abans que tot se n'anés en orris. I l'Spiroudome, una moderna instal·lació amb capacitat per a 6.300 espectadors, era una de les seves fonts d'inspiració. Per això, al partit d'anada a Bèlgica l'Akasvayu hi va viatjar amb una nodrida representació de gent del club, que volia conèixer la instal·lació i el seu funcionament per agafar idees de cara a un projecte futur a Girona.

Tot va acabar en no-res. L'Akasvayu va anunciar el 25 de juliol d'aquell any 2008 que no s'inscrivia a l'ACB i, per tant, posava punt i final al CB Girona després de vint anys a l'elit. I el Charleroi, que aquest 2019 compleix el 30è aniversari, ha seguit entre els dominadors de la seva lliga i amb presències habituals a Europa (el curs passat jugava l'Eurocup, i fins i tot dos anys va arribar a l'Eurolliga). Aquesta temporada jugarà la FIBA Europe Cup.

Amb aquella victòria contra l'Spirou Charleroi a Fontajau de fa onze anys i mig (92-72) l'Akasvayu es va assegurar el primer lloc del grup. Els gironins van sortir amb Vroman (22), Sada (4), McDonald (6), Gasol (14) i San Emeterio, de cinc inicial, i també van tenir minuts Stevenson (10), Montañez (9), Middleton (16), Whitfield (9), Llinàs i Radenovic (2).

Girona lluita per tornar a veure un equip de bàsquet masculí a l'elit des d'aquella temporada, la de l'esfondrament del projecte ACB. El refundat Sant Josep ho va intentar però, tot i fer un paper molt digne a la LEB Or, la falta de recursos econòmics també va acabar arruinant el club. El 2014 va néixer el projecte de Marc Gasol, primer com a escola de bàsquet i, més tard, com a club. Aquest serà el tercer curs amb un equip sènior en competició. Es va arrencar a la Lliga EBA i aprofitant una reestructuració de la LEB Plata la temporada passada es va fer el salt a la Tercera Divisió. Gasol no amaga que l'objectiu és arribar a Or i per això ha construït una plantilla liderada pel veterà Albert Sàbat que surt entre les candidates a pujar de categoria.

El d'aquesta tarda serà el primer dels dos partits que disputarà el Bàsquet Girona aquesta setmana a Fontajau. Diumenge a les 19 h arribarà l'Hospitalet en la primera jornada de la Lliga Catalana LEB. El club aprofitarà aquest partit per fer la presentació del primer equip i de la base a l'afició. Fins ara el Bàsquet Girona duu dos triomfs en dos partits a la pretemporada, contra Quart i Vic de la Lliga EBA.