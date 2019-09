L'Spar Citylift Girona anuncia els dorsals i s'instal·la a Camprodon

L'Spar Citylift Girona va anunciar ahir els dorsals que lluiran aquesta temporada les jugadores del primer equip. D'altra banda, avui al migdia, després de l'entrenament matinal a Fontajau, el grup se'n va a Camprodon, on quedarà instal·lat fins dissabte, per fer-hi una estada de pretemporada. Aquests dies de preparació culminaran dissabte amb un amistós contra el CBS Barça a Camprodon.

Els dorsals són aquests: 1. Martínez; 2. Elonu; 3. Laia Palau; 4. Mendy; 5. Petrovic; 6. Rosó Buch; 8. Araújo; 14. Ajdukovic; 16. Helena Oma; 20. Brittney Sykes; 57. Mima Coulibaly. L'Uni va aprofitar la presentació per anunciar que ja es poden adquirir les noves samarretes amb el logotip daurat que acredita l'equip com a vigent campió de Lliga. Dilluns el club posarà a la venda les entrades de la Supercopa per als abonats (8 ?).