La recerca de Blanca Fernández Ochoa segueix sense aportar rastres fiables

La recerca de Blanca Fernández Ochoa, desapareguda suposadament fa uns dies a la zona de Las Dehesas de Cercedilla, no va aportar pistes ni rastres fiables aquest dimarts, després de descartar-se el «fals positiu» que van marcar els gossos dilluns.

Així ho van explicar fonts de la Guàrdia Civil i l'Ajuntament de Cercedilla. El seu alcalde, Luis Miguel Peña, va detallar als mitjans que es van rastrejar zones noves i se seguien batent rutes ja pentinades dilluns. «L'espai a recórrer és molt ampli i hi ha moltes superfícies. No hi ha cap pista», va dir.

El consistori, que coordina el registre de voluntaris per a la recerca, va indicar que 50 persones estaven ajudant en el dispositiu. «A la centraleta arriben moltíssimes trucades. Tenim molta gent de Cercedilla, de la serra de Guadarrama, gent de Madrid i fins i tot d'Aranjuez. El perfil que es demana és específic: gent que es conegui la zona i de grups de muntanya», va afirmar.