El Bàsquet Girona planta cara a l'històric Charleroi a Fontajau

El Bàsquet Girona continua en franca progressió en una pretemporada en què Àlex Formento té la complicada missió de conjuntar un equip amb moltes cares noves per tal que lluiti amb garanties per l'ascens a LEB Or. Després de superar sense problemes dos rivals de categoria inferior (EBA) com el Quart i el Vic, ahir el test era de nivell: l'històric Spirou Charleroi, un clàssic de les competicions europees, es va endur la victòria de Fontajau, però mai van aconseguir trencar el partit davant l'ímpetu dels locals. De fet el Girona, que això sí, sempre va anar per darrere, va arribar a empatar a 59 al darrer quart, sense la benzina suficient per acabar de donar la volta al marcador.

Va ser, per tant, un assaig molt vàlid, que confirma la bona mà d'Albert Sàbat per dirigir l'equip i el poder físic de Hester dins la zona. Diumenge, en el duel de Lliga Catalana contra l'Hospitalet, els gironins tindran una nova oportunitat de demostrar la seva progressió (19.00).