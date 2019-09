Bàsquet Ple de victòries d'Espanya (73-65)

La selecció espanyola de bàsquet va tancar amb un ple de victòries la primera fase del Mundial de la Xina després de superar ahir un inesperat exercici de patiment davant l'Iran (73-65), un rival que li va plantejar moltíssimes dificultats malgrat que arribava eliminat al partit. Després de superar diferents problemes davant Tunísia i Puerto Rico, Espanya, que no va aconseguir millorar les sensacions, té ara per davant una dura segona fase, on s'enfrontarà amb Itàlia (demà) i Sèrbia (diumenge).