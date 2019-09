CH Palafrugell Renovat el conveni amb el SERME

Un any més, el Corredor Mató Palafrugell d'hoquei, que torna a l'OK Lliga aquest curs, ha renovat l'acord de col·laboració amb el Servei de Rendiment i Medicina Esportiva (SERME) per a la cobertura medicoesportiva durant la temporada 2019-2020. Aquest és el 5è any que se signa l'entesa, per la qual el SERME es farà càrrec de l'assistència mèdica als partits de competició d'OK Lliga que es disputin al pavelló de Palafrugell. A banda, també farà les revisions mèdiques del primer equip, i aquells jugadors de l'equip base que ho desitgin.