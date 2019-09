Espanya pot deixar enllestit a Romania el bitllet a l'Eurocopa

Espanya s'enfronta avui a Romania a Bucarest (20.45, La1), en un partit que servirà pel debut oficial de Robert Moreno, nou seleccionador després de la renúncia de Luis Enrique. «La Roja» té una bona oportunitat per deixar enllestit el bitllet a l'Eurocopa de l'estiu que ve aquesta setmana, perquè diumenge rebrà unes dèbils Illes Feroe.

Espanya ha guanyat Noruega, Malta, les Illes Fèroe i Suècia en els anteriors partits de la fase. Suma 12 punts de 12 i a Romania la selecció vol mantenir aquest reixit camí. I això que Espanya mai ha guanyat en sis visites a Romania. Pel partit d'aquest vespre Robert Moreno té nombroses baixes per lesió, Isco Alarcón, Marco Asensio i Álvaro Morata, i això l'ha dut a citar homes com Pablo Sarabia, Paco Alcácer i Mikel Oyarzabal.

Una de les incerteses és qui serà el porter, tot i que Kepa surt amb cert avantatge. Això sí, De Gea i el gironí Pau López tindran la seva oportunitat en els propers partits, sobretot una vegada Espanya tingui certificada la classificació.

Romania, mentretant, es juga davant Espanya bona part de les seves opcions de classificar-se per a l'Eurocopa. Arriba al partit com a segona del grup, empatada amb Suècia a 7 punts, i seguida de Noruega amb 5. Per buscar la sorpresa i derrotar Espanya, els homes d'un gran coneixedor del futbol espanyol com Cosmin Contra comptaran amb el jove atacant George Puscas com una de les seves principals referències. El davanter recent fitxat pel Reading britànic va ser una de les sensacions de l'Europeu sub-21.

Diumenge arribarà la segona cita d'aquesta aturada de seleccions. Espanya rebrà Illes Feroe, que no ha guanyat cap partit, diumenge a El Molinón (20.45).