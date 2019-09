L'Uni fa equip a Camprodon

L'Spar Citylift Girona segueix cremant etapes abans d'encetar una temporada il·lusionant, marcada per la defensa del títol de Lliga i del retorn a l'Eurolliga. Ahir després de l'entrenament matinal a Fontajau, la plantilla d'Èric Surís va marxar a Camprodon, on durant quatre dies farà una estada que permeti seguir creixent com a equip. Dissabte aquests dies de preparació culminaran amb el primer amistós d'aquest estiu, també a Camprodon, contra el Barça CBS de la Lliga Femenina 2. Les entrades es poden adquirir a l'Oficina de Turisme amb aquests preus: tribuna (12 ?); pista (10 ?) i dret (8 ?).

«Aquests quatre dies ens permetran seguir preparant-nos per una temporada molt exigent, amb el retorn a l'Eurolliga. Hem de posar els fonaments ara, i els fruits els recollirem més endavant», va destacar Surís. Per la seva banda, Núria Martínez va explicar que «m'he trobat amb un gran grup humà i a la pista el potencial també és molt bo. Podrem fer coses grans, tenim per davant una bona temporada. Aquest any el nivell d'exigència serà superior i, amb una plantilla més àmplia, arribarem millor físicament».

La base va afegir que «fins que no comencem a competir no sabrem a quin nivell estem però suposo que l'Èric estarà content de la feina feta fins ara». Martínez es va incorporar dilluns als entrenaments després d'haver guanyat la medalla de plata a l'Europeu de 3x3 celebrat a Hongria i va detallar que «ara estem lluitant per poder arribar al preolímpic que es farà al març, encara ens falten una sèrie de punts per assolir-ho».