La plantilla de l'Spar Citylift Girona fa una ruta de senderisme per Vallter

El tècnic de l'Spar Citylift Girona, Èric Surís, ha ordenat un entrenament "diferent" avui en el segon dia d'estada de pretemporada a Camprodon. Així, per un matí, les jugadores s'han oblidat de la pilota i del treball a pista per fer una ruta de senderisme per la zona de Vallter. Surís ja va explicar dimecres, en una roda de premsa per valorar l'estada al Ripollès, que tenia previst organitzar alguna sessió que sortís de la rutina per tal de fer equip i continuar amb la posada a punt de les jugadores.

L'Uni seguirà a Camprodon fins dissabte, quan posarà punt i final a l'estada i jugarà el primer amistós d'aquest estiu contra el Barça CBS (19.00). El següent compromís ja serà oficial: la final de la Lliga Catalana femenina, a La Seu contra el Cadí, el proper diumenge 15 de setembre (12.00).