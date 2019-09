Espanya pateix fins al final per guanyar Romania i signar el ple de victòries

La selecció espanyola va vèncer Romania anit (1-2) en el primer partit amb el català Robert Moreno al capdavant, un duel que aplana el seu camí cap a l'Eurocopa 2020 i que es va traduir en un excel·lent homenatge a Luis Enrique després de la tràgica mort de la seva filla que l'ha obligat a deixar la banqueta del combinat nacional.

Tatarusanu, meta de l'Olympique de Lió, va ser el gran protagonista del començament. Als 40 segons va solucionar la situació davant Paco Alcácer i cinc minuts després va haver de frenar un altre xut del davanter. Jordi Alba, al quart d'hora, també hauria pogut marcar en una jugada que va aparèixer com una exhalació per la seva banda.

Va haver de ser Sergio Ramos el que aconseguís el 0-1. Ho va fer des del punt de penal. La jugada va néixer a les botes de Ceballos, el més destacat de la selecció, en ser trepitjat a l'àrea local en una acció que no va passar inadvertida per Aytekin, l'àrbitre del partit. Ramos va transformar la pena màxima aconseguint el seu vuitè gol en els últims nou partits. Espanya no es va relaxar, sinó tot el contrari. El gol va fer que l'equip busqués encara més el segon i si no el va trobar va ser perquè Tatarusanu va salvar el munt d'oportunitats que es van anar acumulant.

No va ser fins al principi de la segona meitat que la pilota va voler entrar. Una bona combinació entre Ceballos, Jordi Alba i Paco Alcácer va acabar amb el gol d'aquest últim. El 0-2 va obligar a un últim esforç dels romanesos, esperonats per l'entrada de Ianis Hagi, el fill del mític George Hagi, i Florin Andone, autor del gol que donava vida al partit.



Expulsió i patiment

Quan faltava una mica més de deu minuts pel final, Llorente va ser expulsat amb vermella directa i Espanya va patir per mantenir el resultat. Moreno va protegir la defensa fent entrar Mario Hermoso, però el gran protagonista va acabar sent el porter Kepa, que va salvar els mobles amb una increïble aturada al temps afegit.