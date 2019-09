El Bàsquet Girona intenta seduir i dissenya una presentació de luxe

El Bàsquet Girona, coincidint amb el duel de la fase prèvia de la Lliga Catalana contra el Torrons Vicens CB Hospitalet d'aquest diumenge (19 h), ha organitzat diferents activitats per intentar que Fontajau s'ompli el màxim possible. L'enfrontament, a més, coincideix amb la presentació de tots els equips del club; un motiu més per no perdre's una cita en la qual s'esperen moltes sorpreses.

L'aliança amb el Girona permetrà que qui vulgui visqui una «tarda d'esport gironí» ben intensa. A les 16 h, a Montilivi, el Girona rep el Rayo Vallecano. Sortirà un autobús des de l'accés principal de Fontajau que farà tres viatges d'anada (a les 14.20 h, les 15 h i les 15.40 h) i el viatge de tornada estarà determinat per la demanda. L'autobús marxarà de la rotonda de Montilivi un cop s'hagi omplert.

El partit, tant per als socis del Bàsquet Girona com per als del Girona, és gratuït. Mentre que els primers hauran de demanar l'entrada per internet, posant el codi que el club els ha facilitat, els segons hauran de seguir un procediment similar: quan es disposin a comprar entrades per a la web, hauran de senyalitzar que són socis del Girona i rebran el codi per correu electrònic per poder beneficiar-se de la promoció. L'entrada per al Bàsquet Girona- CB Hospitalet té un cost de 5 euros.

Aquest no és l'únic avantatge del qual podran gaudir els socis del Bàsquet Girona, ja que tindran un 25% de descompte en les entrades del Girona-Rayo Vallecano. Per arrodonir-ho, i ja a Fontajau, hi haurà descomptes especials per a noves altes de socis, es vendrà merxandatge del club i hi haurà activitats i animació durant la prèvia del partit. Motius de pes perquè el Bàsquet Girona tingui el suport d'una gran entrada.