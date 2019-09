Mor Joaquim Vila, president del GEiEG entre 1980 i 1983

Joaquim Vila Roca, president del GEiEG entre el 1980 i el 1983, va morir ahir a l'edat de 88 anys. L'enterrament se celebrarà avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Josep. Vila va dirigir l'entitat grupista després del mandat de Lluís Bachs i abans del de Salvador Martí. Amb anterioritat, havia estat delegat de la secció de natació. «Era una persona molt propera, es feia amb tothom, era afable. Mai li vaig sentir a dir una mala paraula de ningú i sempre tenia temps per contestar a tothom», explica Josep Maria Pinsach, president de la Comissió Esportiva de l'època i que va compartir infinitat de moments especials al seu costat. Sobretot, vinculats a l'handbol.

«Ens va ajudar molt i vam poder pujar de la primera divisió nacional a la màxima categoria. El seu cas era vocacional, però sobretot era bona gent», afegeix Pinsach, que mai oblidarà un desplaçament a Ferrol. «No podia anar a tot arreu, però aquella ocasió era diferent. L'equip havia sigut campió d'Espanya sense perdre cap partit i vam anar a jugar un torneig allà, que també vam guanyar. Vam anar amb xàrter i va venir amb la seva dona, ens ho vam passar de conya». Vila mai va tenir un no com a resposta, i això no sempre és fàcil. «En tinc un record immens, com a persona, dirigent i, sobretot, amic. S'implicava en tot allò que feia, sense importar qui li demanava o què li tocava fer. Mai va deixar cap secció de banda», diu Pinsach. Descansi en pau.