El Bàsquet Girona tomba l'Hospitalet a cop de triple

El Bàsquet Girona ha guanyat aquest vespre l'Hospitalet a Fontajau (79-73) en la segona jornada de la Lliga Catalana LEB i es jugarà dimarts a Lleida el bitllet per la semifinal. L'equip gironí ha construït el triomf a partir de l'encert des del triple en un últim quart espectacular. El Bàsquet Girona ha anotat 14 triples, sis en el darrer període, per acabar amb un combatiu rival, que tot i que sempre ha anat per darrere, ha arribat a eixugar 13 punts de diferència en el segon quart i mai ha abaixat els braços.

Sàbat (18), ben secundat per Hester i Moreno (16) i Sevillano (15) han sigut els màxims anotadors dels gironins. Només de començar el segon quart el Girona dominava per +13 (32-19) però un temps mort de José Hoya ha capgirat el partit i els del Baix Llobregat han marxat al descans amb el duel igualat (42-42). Un empat que seguia al final del tercer quart (59-59) i que s'ha acabat desfent amb la rauxa anotadora dels locals en l'últim parcial.