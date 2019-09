Espanya aprofitarà la debilitat del rival per arribar a ser primera de grup

La selecció espanyola s'enfronta aquest vespre a les Illes Fèroe a l'estadi El Molinón (20.45 hores), que retrà un homenatge a Quini, en la jornada sis de la fase classificatòria per a l'Eurocopa 2020. Tot i competir contra el cuer de grup i destacar la importància de quedar primers, Robert Moreno va deixar clar que «cal ser honestos perquè tots els equips mereixen respecte. Pensar en marcar sis gols no és futbol». Per al partit d'avui «hi haurà canvis. Seria una incongruència dir que confio en tots i després repeteixo equip».