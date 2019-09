El Figueres es complica la vida perdent

L'inici de la temporada serà més difícil del que s'esperava per al Figueres, que encara no ha sumat cap punt dels 6 en joc. Els homes de Xavi Agustí van complicar-se la vida ahir al camp de l'Hospitalet amb una dolorosa derrota (4-2), que van maquillar al tram final amb un gol d'Ivan des dels onze metres.

Els blanc-i-blaus van veure porteria de seguida amb un gol de Marc Gelmà, que marcava a plaer després de rebre el refús del penal a favor aturat pel porter Aliaga. L'eufòria no va durar massa. Al minut 18, els locals van igualar el marcador i des d'aleshores no van posar fre. Ràpidament el seu killer Salinas aconseguia la remuntada i això els va donar prou confiança per clavar dos gols més a la porteria de Roman.

Tot i la patacada, el Figueres mai va abaixar els braços per disposar d'ocasions frustrades per Aliaga o la defensa local.