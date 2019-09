Un gol del Lleida al temps afegit esguerra les Festes del Tura amb una cruel derrota

Va ser l'Olot el que va dominar completament el primer temps de joc, encara que l'ordre i les basculacions del Lleida li feien gairebé impossible progressar per aconseguir trepitjar àrea rival. La primera ocasió va arribar al minut 9 en una acció a pilota aturada. Hèctor va fer una centrada lateral perquè Aspar només hagués de rematar sol al punt de penal amb la mala fortuna que el porter Pau Torres va estar providencial per evitar el gol.

La segona ocasió de l'Olot es va produir deu minuts més tard quan Pep Chavarría va trepitjar línia de fons per jugar enrere cap a Kilian, que va realitzar un xut massa centrat.

A la represa, el duel va començar amb ambdós conjunts força espessos en atac. A mesura que avançacen els minuts, el Lleida va poder agafar més protagonisme amb la pilota però aquest domini tampoc es traduïa en ocasions. En conseqüència, els de la Terra Ferma s'apropaven cada vegada més a la porteria de Ballesté, però la primera ocasió clara dels segons 45 minuts la va tenir l'Olot a les botes de Natalio que va enviar un cacau al lateral de la xarxa després de rebre una assistència de Pedro. Pocs minuts després, Liberto va respondre amb un xut amb l'esquerra que va marxar fregant el pal.



Un final massa cruel

Al minut 84, el Lleida va tornar a donar un ensurt als de Garrido amb una centrada rassa de Joan Oriol que a punt va estar d'empènyer Eder dins la porteria olotina. El final del partit va ser el més cruel possible per als garrotxins. Àlex Felip, que havia entrat a la segona meitat, va esgarrar-ho tot posant el 0 a 1 al marcador al minut 94 per donar la victòria al Lleida i amargar les Festes del Tura dels locals.