Una «pallissa» per començar

Quatre dies de stage a Camprodon han servit a l'Spar Citylift Girona per agafar més rodatge de cara el primer partit oficial, el pròxim diumenge, en final de la Lliga Catalana davant el Cadí la Seu. Una estada que va acabar ahir amb el primer partit de la pretemporada per a l'equip entrenat per Èric Surís. Primer test i primera victòria. En aquesta ocasió, davant el Barça CBS, que milita a la Lliga Femenina 2, per un contundent (93-39). Un partit que ha servit per «plasmar i veure les coses que hem entrenat aquests dies en els entrenaments a la pista, que és on agrada fer-ho a les jugadores», en paraules del preparador gironí.

Un partit que tenia com a al·licient principal fer gaudir el públic de Camprodon, cosa que va fer que les gironines «estiguéssim quatre dies com a casa i estem molt agraïts. Serà un gust tornar en una altra ocasió», segons Surís. A més, el tècnic també va fer debutar d'algunes de les noves jugadores. Tot i que Brittney Sykes i Sonja Petrovic no estaven disponibles, Surís ja va poder veure els primers minuts de joc de les noves interiors Tijana Ajdukovic i Mariam Coulibaly. De la sèrbia, Surís va dir que «té molta classe i sap llegir el joc», i de la de Mali, que «és física i contundent». Però també avisava que «hem de tenir paciència per anar avançant amb elles», ja que porten alguns mesos d'inactivitat. Pel que fa a les jugadores exteriors com María Araujo i Adaora Elonu, el preparador de l'Uni va explicar que «ens han d'aportar coses diferents i la versatilitat ens pot anar molt bé en determinats partits». Prou bé li va anar ahir a la nord-americana Elonu, que va ser una de les jugadores més destacades del partit a l'anotar 19 punts, igual que Helena Oma.

Pel que fa al partit, la cosa no va tenir massa història. Les de Fontajau van dominar el duel des del principi i de mica en mica van anar incrementant de diferència . De fet, al descans ja no hi havia partit, i és que les de Surís dominaven per 25 punts (45-20). Un avantatge que es va enfilar fins al 54 punts al final dels quaranta minuts i amb marcador cap-i-cua (93-39).

La pròxima cita de les gironines serà en un altre partit amistós, aquest dijous, davant el botxí de l'última edició de l'Euro Cup, el Montpeller. Serà l'última posada a punt abans de disputar, diumenge vinent, la Lliga Catalana davant el Cadí la Seu; la Supercopa d'Espanya, diumenge 22, davant el Perfuermías Avenida; i encetar la Lliga Dia el dia 28 a Fontajau davant el València.