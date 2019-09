El Peralada espera aixecar el vol en la seva estrena al Municipal

El descens a Tercera va ser rebut amb bons ulls a Peralada, que tornava a la categoria sense el conveni de filiació amb els de Montilivi. Després d'un estiu de bojos amb la confecció de la plantilla, els xampanyers per fi recuperen la seva identitat i se senten seu el projecte que lidera el tècnic Albert Carbó. Tot i la gerra d'aigua freda que va suposar la derrota davant del Sants (4-2) en el seu debut, els verd-i-blancs mantenen la il·lusió per l'estrena aquesta tarda a casa contra el Santfeliuenc (18.00 hores). Canal serà baixa per sanció.