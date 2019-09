El triatló conquereix Banyoles

La triatleta banyolina Carolina Routier va acabar en la vuitena posició de la Copa del Món de triatló femenina que es va celebrar ahir a la tarda a Banyoles amb un temps de 56:59. La prova va servir per coronar l'alemanya Laura Linderman amb una marca de 55:38. La van seguir la nord-americana Tamara Gorman i la bermudiana Flora Duffy, qui va decidir apuntar-se a la prova a última hora per recuperar sensacions després d'una lesió que la va fer parar el passat abril.

Les bones sensacions de la bermudiana, campiona de les series mundials de 2016 i 2017, es van confirmar en sortir primera de l'aigua després dels 750 metres de natació. Mentrestant, Routier sortia a set segons de Duffy. Però el que va perdre la banyolina en l'aigua ho va recuperar en pujar a la bicicleta, i en la primera volta del circuit formava part de les nou triatletes que componien el grup capdavanter: Duffy, Gorman, Linderman, Kristen Kasper, Maya Kingma, Simone Ackerman, Gilian Backhouse, Sara Pérez i la mateixa Routier. Aquestes nou atletes van ampliar l'avantatge amb el grup perseguidors fins al punt que ja era gairabé impossible agafar-es un cop acabats els 20 quilòmetres de bicicleta.

En l'inici del recorregut a peu, Routier va arribar a dominar la prova amb un lleuger avantatge, però ràpidament va ser atrapada per Linderman, Gorman i Duffy, que ràpidament es distanciarien de la resta i s'acabarien disputant la prova en els metres finals. L'alemanya, amb un ritme més alt que les seves dues companyes, va arribar en solitari a la meta, mentre que Gorman, que va acabar a 14 segons de la guanyadora, es va imposar en l'esprint final a Duffy per la segona plaça.

La prova masculina va ser molt més disputada, i és que dels 70 triatletes que es van llançar a l'estany de Banyoles per completar els 750 metres nadant, 59 encara formaven part del grup capdavanter en el moment de fer la transició dels 20 quilòmetres en bicicleta als 5 corrent. Finalment, van ser el francès Vincent Louis i l'espanyol Mario Mola que es van disputar la primera posició en l'esprint final, amb victòria per a Louis amb un temps de 49:58. L'hongarès Bence Bicsák va completar el podi. Per altra banda, el garrotxí Genís Grau, molt vinculat a Banyoles, va ser 27è amb un temps de 51:08

Al migdia es va disputar la prova classificatoria per al Campionat d'Espanya, on en categoria masculina va guanyar Ander Noain, seguit per Lucas Mola i Albert Parreño. Mentrestant, en categoria femenina es va imposar Meritxell Velasco, amb Sofia Aparicio i Ana Rubio que van completar el podi.

Cal destacar també la gran afluència de públic que va acompanyar les diferents proves i que van animar els triatletes locals Carolina Routier i Genís Grau, i també Mario Mola. Avui a partir de les 8.30 tindrà lloc la Copa del Món de Paratriatló. Després, a les 11 h, es donarà el tret de sortida al Campionat de Catalunya, tant Absoult com Open i en categories femenina i masculina. Els participants hauran de completar 1.500 metres nadant, 40 km de bicicleta i 10 corrent.