Banyoles conclou un apassionant i intens cap de setmana de triatló

Banyoles és terra de triatló i així ho ha demostrat al llarg de tot el cap de setmana, on s'han pogut veure proves apassionants i on el públic ha tingut la possibilitat de gaudir de triatló d'alt nivell. Després de celebrar dissabte el classificatori per als campionats d'Espanya i la Copa del Món, Banyoles va tancar ahir un gran cap de setmana de triatló internacional amb les proves de la Copa del Món de paratriatló i la 34a edició de la triatló Catalunya-Open.

En total, més de 700 triatletes han participat al llarg del cap de setmana en una de les competicions, i és que segons l'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, «l'entusiasme de la gent de la ciutat fa que els triatletes vulguin venir a competir aquí». I aquest entusiasme el va saber trasmetre l'afició als atletes, omplint totes les parts del circuit per animar-los tant dissabte com ahir. Sobretot dissabte, amb la participació de la triatleta local Carolina Routier, que després de l'accident va rebre «un xoc d'entusiasme i adrenalina per part de la gent de casa que la va ajudar», declarava Noguer. La banyolina va fer una cursa extraordinària i va acabar en vuitena posició. També van ser aclamats en la prova masculina el mallorquí Mario Mola i el garrotxí Genís Grau, que estan molt arrelats a la ciutat de Banyoles.

Ahir, amb una mica menys de públic que dissabte, a causa de l'horari de la prova (8.30 h), es va disputar el Campionat del Món de paratriatló, on la delegació espanyola va aconseguir sumar un total de vuit medalles, quatre d'aquestes d'or. Amb la victòria, Jairo Ruiz, Héctor Catalá, Daniel Molina i Alejandor Sánchez Palomero es van assegurar un billet per ser als Jocs Paralímpics de Tòquio del pròxim any.

A les 11, va ser el torn del Campionat de Catalunya, on els participants havien de completar 1.500 metres nedant, 40 quilòmetres de bicicleta i 10 quilòmetres corrent. En categoria masculina, el guanyador va ser Guillem Montiel, que va superar per una mica més d'un minut el segon classificat, Enric Joan Tejedor. Marc Cunyat va tancar el podi. En la categoria femenina Anna Flaquer va ser la primera a creuar la línia de meta, seguida per Gemma Díaz i Sofía Aguayo.

En finalitzar totes les proves, Miquel Noguer també va voler agrair la presència de gairebé 300 voluntaris que van ajudar en tasques logístiques, d'avituallament i de suport als triatletes. Aquests voluntaris van rebre una placa de reconeixement.

Banyoles és, en paraules del seu alcalde, «la ciutat més petita del món que organitzem una Copa del Món», i seguirà acollint triatló internacioal ja que ha assegurat que «segurament no serà Copa del Món, però el 2020 Banyoles tindrà triatló internacional».