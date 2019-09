El GEiEG de gimnàstica rítmica enceta la temporada fent cinc podis

La secció de gimnàstica rítmica del GEiEG ha començat, aquest cap de setmana, la temporada de tardor al pavelló Lluís Bachs de Sant Narcís que va reunir un nombrós públic els dos dies.

Dissabte es va celebrar la primera fase de la Copa Catalana de Conjunts i Individuals de Copa Base. L'equip aleví del grup gironí va aconseguir el resultat més destacat, acabant en la tercera posició de la prova.

Ahir, va ser el torn de la quarta edició del Trofeu Conjunts i Individuals Copa Base que organitza cada any la secció grupista gironina, on van participar un total de 19 equips procedents de Catalunya i Andorra i va comptar amb la presència de més de 400 gimnastes. En aquesta ocasió, el GEiEG va aconseguir un total de quatre podis. L'equip aleví base va ser segon en la modalitat de cinc cordes, mentre que el grup infantil de nivell V-VII va poder pujar el podi dues vegades. Primer, aconseguint pujar al lloc més alt del calaix en la prova d'aparells, cordes i pilotes, i després acabant en la tercera posició en la prova de mans lliures. L'últim podi del grup gironí va ser en la modalitat individual, on Gaia Moiset, de la categoria cadet, va acabar en la tercera posició base cèrcol.