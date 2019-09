El Girona guanya a cop de triple en l'últim quart

Un dels drames del Bàsquet Girona la temporada passada era l'escassa fiabilitat del tir exterior. Aquest mal pot haver passat a la història si el que es va veure ahir a Fontajau té continuïtat. Ara l'equip d'Àlex Formento disposa d'una bateria de canoners imparable, clau ahir per sumar la victòria contra l'Hospitalet en la segona jornada de la Lliga Catalana LEB. Divuit dels vint punts que els gironins van anotar en el darrer quart van ser des de més enllà de 6,75 (6 triples). I això va ser massa per a un rival que, tot i que mai va abaixar els braços, sempre es va veure a remolc de l'equip local. Quan Màxim Esteban, Moreno i Sevillano van completar amb el seu encert la feina prèvia de Sàbat i Hester, tot va ser més fàcil.

Si l'any passat el trumfo del Girona era Jordi Trias, no hi ha dubte que aquesta temporada la clau la marcarà la direcció de joc d'Albert Sàbat. Ahir el base de Llagostera va ser una de les bones notícies per a l'equip de Formento, que també va deixar veure bons detalls en l'actuació de Hester, i en la rauxa anotadora final de Moreno, Esteban i Sevillano. Si n'hi haurà prou aquesta temporada per culminar amb l'objectiu de l'ascens, està per veure. De moment, es pot deduir que, tot i els bons resultats de la pretemporada, la plantilla és curta. I segurament per això ahir a Fontajau hi havia Mor Niang, un pivot senegalès amb experiència a l'Estudiantes Lugo de l'EBA i que aquest estiu s'havia compromès amb el Benicarló, de LEB Plata, fins que se'n va desvincular divendres passat. Estarà a prova i se n'avaluarà el fitxatge.

Tres triples seguits de Màxim Esteban, un per tancar el primer quart i els altres dos per encetar el segon, van disparar l'avantatge del Bàsquet Girona fins a un 28-17 que feia pensar que els locals li tenien el peu al coll. El tècnic de l'Hospitalet va acabar demanant un temps mort poc després, a 8.27 per al descans, quan el seu equip perdia 32-27. Aquell minut devia ser màgic perquè els del Baix Llobregat van eixugar la diferència abans de la mitja part. Mentre el Girona no trobava la frescor anotadora que havia tingut fins aleshores, García liderava un bloc visitant que, amb un triple seu sobre la botzina, va aconseguir el que semblava impossible: marxar als vestidors amb el partit igualat (42-42). Tot tornava a començar. La igualtat va continuar en el tercer parcial. El Girona estirava sense aconseguir trencar mai el partit, i l'Hospitalet no donava el braç a tórcer, però desaprofitava les ocasions que tenia de posar-se per davant. Un triple sobre la botzina mantenia l'empat (59-59), que ho deixava tot per rematar en els darrers deu minuts.

I allà el Bàsquet Girona va sentenciar a cop de triple. La bona feina de Hester i Sàbat en els anteriors 30 minuts va trobar relleu amb els triples de Moreno, Sevillano i Esteban. Entre els tres, sis cistelles des de més enllà de 6,75, divuit punts d'or per certificar el triomf. L'únic bàsquet de dos el va aconseguir Hester amb una espectacular esmaixada (70-62) que començava a obrir un forat cada vegada més definitiu. La rauxa anotadora local no la van frenar ni els àrbitres xiulant una rigorosa antiesportiva a Moreno amb el 73-66 al marcador i quatre minuts per davant. L'Hospitalet va errar els dos tirs lliures i la possessió. I el Girona va respirar tranquil.

Demà a Lleida els de Formento es jugaran ser a les semifinals de la Lliga Catalana. Ara Girona i l'Hospitalet tenen una victòria, amb +6 d' average per als gironins i -5 per als barcelonins. El Lleida està obligat a guanyar. Si ho fa, en el triple empat, l' average decidirà.