Leclerc guanya a la casa de Ferrari

El pilot de Mònaco Charles Leclerc (Ferrari) va aconseguir ahir la victòria en el Gran Premi d'Itàlia en la catorzena cursa del Mundial de Fórmula 1. El de Ferrari va resistir als atacs del finlandès Valtteri Bottas (Mercedes) en les darreres voltes de la carrera. Mentrestant, el madrileny Carlos Sainz (Renault) no va poder acabar la cursa després de patir problemes en el pneumàtic dret quan rodava en sisena posició. Sainz, que ja havia abandonat en el passat Gran Premi, va haver de tornar a retirar-se després que se li posés un caragol de la roda malament en la seva primera parada a boxes.

D'aquesta manera, Leclerc aconsegueix la segona victòria de l'any i de la seva trajectòria professional després de la que va emportar-se la setmana passada al circuit de Spa, a Bèlgica. A més, el seu triomf permet a Ferrari tornar al lloc més alt del podi de Monza, circuit mític per a l'escudaria italiana i en el qual no regnava un Cavallino Rampante des que la va aconseguir Fernando Alonso l'any 2010.

No ho va tenir fàcil Leclerc per aconseguir la victòria a casa de Ferrari, i és que a la sortida, on arrencava des de la primera posició, ja es va defensar molt bé dels atacs dels Mercedes de Bottas i Hamilton. Uns atacs que van persistir durant gairebé les 53 voltes de la carrera, però que el pilot de Mònaco va saber resistir deixant Bottas en segona posició i a Hamilton en tercera completant el podi.

La victòria fa que Leclerc passi el seu company d'equip, Sebastian Vettel, en la classificació del Mundial. L'alemany va tornar a viure un dia negre. Va fer una tombarella a la volta 7, va haver d'entrar a boxes, va rebre una sanció i va sortir últim. Així, el teòric primer pilot de l'escuderia italiana només va poder acaba tretzè, fora dels llocs de punts.

El líder del campionat continua sent Lewis Hamilton, amb 284 punts, a 53 del seu company d'equip i a 99 de Max Verstrappen (Red Bull), que ahir va ser vuitè.