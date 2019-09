US Open: Nadal aixeca la seva quarta corona a Flushing Meadows i es queda a un 'gran' de Federer

Rafa Nadal va conquistar aquest diumenge de matinada el títol de l'US Open, quart per al seu palmarès, gràcies a una maratoniana victòria per 7-5, 6-3, 5-7, 4-6 i 6-4 contra el rus Daniil Medvédev, i quedant-se així a un sol títol del suís Roger Federer en el llistat històric de vencedors del Grand Slam.



Flushing Meadows va vibrar per enèsima vegada amb Nadal, que va aguantar les envestides del seu adversari en el set inaugural i que després es va veure sorprès per la resistència del seu rival. Així, el de Manacor va aconseguir el seu títol 'gran' número 19 i es va situar a un sol dels 20 que acumula el suís Roger Federer en el seu estatus de jugador més llorejat en aquesta estadística.



A més, el balear es va convertir en el primer jugador que guanya cinc 'grans' un cop passada la barrera dels 30 anys. Pel que fa a Nova York, a aquesta corona cal sumar-li les guanyades en 2010, 2013 i 2017. I per a més inri, va repetir el guió del recent Masters 1000 de Mont-real, on hi havia batut a Medvédev per sortir campió.





Championship Point ????



The moment @RafaelNadal captured his 4th title in Flushing Meadows...#USOpen pic.twitter.com/f4HF6pFCEU — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2019