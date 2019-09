Umtiti és dubte per una lesió al peu per al proper Barça-València

El sempre temut virus FIFA torna a treure el cap i el Barça en pot sortir perjudicat. Ni que sigui una mica. Amb un munt de jugadors escampats pel planeta des de fa dies per jugar amb les seves respectives seleccions, el club blaugrana ha vist com el defensa central Samuel Umtiti ha hagut d'abandonar la concentració de França. El motiu, un hematoma al peu dret. Ha tornat a Barcelona, on serà tractat, i ha quedat del tot descartat pel duel contra Andorra de demà. És, per tant, difícil que pugui jugar amb el València el proper cap de setmana, per la qual cosa és dubte. També caldrà veure quina és l'evolució de Nelson Semedo. El lateral es va fer mal durant el Sèrbia-Portugal i en un primer moment va semblar que podia haver patit una greu lesió. Ahir, les informacions que sortien a diversos mitjans parlaven d'un simple ensurt i, fins i tot, s'especulava que Semedo podria estar disponible per al proper duel del combinat lusità: demà a Lituània. El jugador va patir una forta entrada de Kolarov que li va deixar afectat el turmell. Sembla, però, que només ha sigut un cop i podria arribar a temps per al Barça-València.

Per aquest duel, clau perquè el conjunt blaugrana recuperi bones sensacions després d'un irregular inici de Lliga, el tècnic Ernesto Valverde tindrà el seu trident atacant de luxe amb molta probabilitat. Antoine Griezmann està bé i serà titular. Al francès l'acompanyaran Luis Suárez i Leo Messi. El primer es va lesionar el passat 16 d'agost al camp de l'Athletic i no ha tornat a jugar. Menys ho ha fet Leo Messi, fora de combat des d'ara fa un mes per culpa d'una lesió al soli de la cama esquerra.

Qui està del tot descartat és Ousmane Dembélé. El francès també ha començat la temporada amb mal peu. Va jugar a Bilbao i va acabar el matx amb molèsties. El resultat, una lesió al bíceps femoral que l'ha mantingut apartat de l'equip fins ara. Les previsions parlen d'una setmana més sense l'alta mèdica.