Michael Schumacher, a un hospital parisenc per un tractament secret

Poc se sap de l'estat de salut de Michael Schumacher des que fa cinc anys patís un accident en impactar contra una roca fora de pista, estant en coma durant quatre mesos després de ser operat. Ara torna a haver novetats sobre el 7 vegades campió del món de Fórmula 1.

Les últimes informacions apuntaven que l'alemany estava al seu domicili, on el tracten més de 15 professionals en una zona medicalitzada. No obstant això, tal com apunta el diari Le Parisien, Michael Schumacher ha estat ingressat a l'hospital Georges-Pompidou de París per ser sotmès a un tractament "en el més absolut secretisme".

El campió hauria estat traslladat a la Unitat de Monitorització Continu del Departament de Cirurgia Cardiovascular per a ser tractat per Philippe Menasché, un cirurgià cardíac de molt prestigi internacional. L'hospital parisenc no ha confirmat ni desmentit la informació apel·lant al "secret mèdic", tal com afirmen des de Marca.

Els mitjans internacionals asseguren que Michael serà "sotmès a infusions de cèl·lules mare destinades a obtenir una acció antiinflamatòria sistèmica, que a més faci millorar la funció cerebral", començant el tractament avui i rebent l'alta aquest dimecres.

El que segueix sent un misteri és l'estat en què es troba l'alemany que es va fer amb el premi del món de Fórmula 1 fins en set ocasions.