La gimnasta Nora Fernández (Salt Gimnàstic Club) anuncia la retirada

Nora Fernández, actualment la gimnasta gironina amb més projecció, al costat de Laura Bechdejú, ha anunciat avui per sorpresa la retirada. A punt de fer els 20 anys, i després de 5 treballant a la selecció espanyola i treballant al CAR de Madrid, ho deixa per culpa de les últimes lesions. Els els darrers mesos ha tingut dolències a l'espatlla, el canell i el genoll. Aquesta darrera ha sigut la definitiva.

La gimnasta del Salt Gimnàstic Club ha representat Espanya en tres Campionats d'Europa i dos Campionats Món, així com en els passats Jocs Mediterranis i nombroses Copes del Món, aconseguint ser finalista en els aparells de paral·leles i barra. Ara mateix era una de les grans esperances per anar als Jocs Olímpics de Tòquio, una cita a la que ja no podrà aspirar.

A partir d'ara l'esportista gironina pensa treballar per acabar de recuperar-se de la lesió i es vol treure el nivell 1 d'entrenadora per seguir col·laborant amb el Salt Gimnàstic Club en la formació de nous valors. A més estudiarà un grau d'Educació infantil.