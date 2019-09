Més d'una desena de gironins opten a competir a Tòquio

Manel Balastegui (CN Banyoles), un jove remer lladonenc de 19 anys, és de moment, a menys d'un any vista per als Jocs de Tòquio, el primer gironí que s'ha assegurat la plaça olímpica. La lògica diu que n'han de venir molts més, i que, fins i tot, es poden superar els set representants de la província que van competir el 2016 a Rio. Noms com els dels atletes Adel Mechaal i Esther Guer­rero, ara concentrats en l'imminent Mundial de Doha; el del taekwondista Joel González; el de la triatleta Carol Routier; el del waterpolista Blai Mallarach, i el de la jugadora de bàsquet Marta Xargay tenen moltes opcions de repetir presència a les olímpiades després d'haver-hi sigut presents fa tres anys al Brasil. I amb ells també defensaran les seves opcions altres valors emergents de l'esport gironí com les gimnastes Laura Bechdejú, Nora Fernández i Marina González, els ciclistes Jofre Cullell i Txell Figueras, i els jugadors de bàsquet Xavi Rabaseda, que competeix amb la selecció espanyola al Mundial de la Xina, i Queralt Casas, campiona aquest estiu de l'Europeu femení al costat de Xargay.

La cita és a Tòquio, del 24 de juliol al 9 d'agost. El compte enrere ja ha començat i en els propers mesos esportistes i equips es disputaran les places olímpiques. Per historial, de tots els aspirants gironins que encara no se l'han assegurada, el més destacat és Joel González. Té el mèrit de ser el primer doble medallista gironí (or a Londres 2012 i bronze a Río 2016) i a més a més, el taekwondista empordanès hi afegeix que va ser el pioner a penjar-se un or olímpic. Les lesions no li han deixat tenir gaire continuïtat els últims anys, però no amaga que li agradaria retirar-se guanyant un tercer metall consecutiu als Jocs. En els propers mesos, i en funció dels punts que vagi acumulant en els principals campionats, podrà garantir-se el seu bitllet. Per a Mechaal i Guerrero seria la seva segona participació olímpica. A Rio el palamosí hi va córrer els 1.500 i els 5.000, i la banyolina, els 800 metres. La triatleta Carol Routier, per la seva banda, va demostrar el cap de setmana passat, a casa, a la prova de la Copa del Món, que ha oblidat les seqüeles de l'atropellament que va patir fa un any i mig i explotarà fins al final la seva candidatura.

Espanya va haver-se de conformar al juliol passat amb la medalla de plata del Mundial de waterpolo en perdre la final contra Itàlia (5-10). El subcampionat, no obstant això, garanteix la presència olímpica de la selecció, on l'incombustible olotí Blai Mallarach continua tenint un paper protagonista. Després del segon lloc a Gwangju (Corea del Sud), en una final on el gar­rotxí va fer dos gols, tot apunta que Mallarach, de 32 anys, té corda per repetir experiència olímpica si el seleccionador segueix confiant-hi. Serien els seus tercers Jocs seguits. Una altra selecció amb el bitllet a tocar és la de bàsquet masculí, que ahir es va classificar per a les semifinals del Mundial, amb Xavi Rabaseda entre els escollits per Scariolo. La femenina, que a l'estiu va guanyar l'Europeu amb Marta Xargay i Queralt Casas, s'ho jugarà en un preolímpic al febrer en el qual sortirà com a favorita.

Gimnastes de nivell

Un dels reptes que queden per aconseguir al Salt Gimnàstic Club, que precisament aquest 2019 celebra el seu 40è aniversari, és el de tenir un esportista olímpic. I Tòquio pinta com la gran oportunitat, amb tres gimnastes de gran nivell amb possibilitats, Laura Bechdejú, Nora Busquets i Marina González. Ara per ara les dues primeres estan lesionades i no podran competir al Mundial de Stuttgart (Alemanya). Els dotze primers equips obtindran el bitllet als Jocs i aquesta és la gran aspiració d'Espanya. De moment, a la preselecció, hi figura Marina González, una gimnasta de Malgrat que ha fet tota la seva formació i progressió a Salt. Si Espanya obté la classificació, després serà feina dels tècnics decidir quines cinc gimnastes s'emporten a Tòquio.

El ciclisme, per tradició, ha donat moltes alegries olímpiques a l'esport gironí. El 2004, a Atenes, en els primers Jocs on esportistes de la demarcació es van penjar medalla, hi van triomfar Josep Antoni Escuredo i Carles Torrent, en ciclisme en pista, i Josep Antoni Hermida, en BTT. Amb el pistoler de Puigcerdà, participant en cinc olimpíades seguides entre el 2000 i el 2016, retirat des de Rio, és l'hora d'un recanvi generacional. I ara per ara la principal esperança és Jofre Cullell, que ve de ser tercer a la general de la Copa del món sub-23 i que, entre altres mèrits, acredita el campionat d'Europa júnior de 2017. Una caiguda li va impedir brillar al darrer Mundial. No ho té fàcil perquè la competència serà ferotge amb sèniors com David Valero, Carlos Coloma, Sergio Mantecón i Pablo Rodríguez, però el corredor de Santa Coloma ho provarà. També aspira a ser a Tòquio Txell Figueras. La biker de Flaçà, que tot just fa un parell d'anys que practica aquesta disciplina després d'haver-se iniciat en la natació, va anar al darrer Mundial de BTT i si manté la progressió d'aquests últims mesos, té l'opció de fer el salt definitiu al professionalisme i, per altra banda, optar a la plaça olímpica.

A Rio van ser set els esportistes gironins convocats (Guerrero, Mechaal, González, Hermida, Routier, Xargay i Mallarach), un més que a Londres el 2012 (Albert Rocas, Jennifer Pareja, Àngel Mullera, Joel González, Josep Antoni Hermida i Blai Mallarach). La car­rera per ser a Tòquio ha començat i els propers mesos seran clau per determinar qui obté la classificació. De moment només ho ha aconseguit Manel Balastegui, fent equip de doble scull lleuger amb el gallec Rodrigo Conde, gràcies a una impecable actuació al Mundial de rem el mes passat (cinquè lloc). Per primera vegada des del 2004 (Teresa Mas de Xaxars i Mario Arranz), el CN Banyoles tornarà a tenir un representant en una cita olímpica.