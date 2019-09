La gimnasta gironina Nora Fernández anuncia la seva retirada

Nora Fernández es retira per sorpresa, i de forma prematura, a punt de fer 20 anys. El seu punt final a la gimnàstica artística es deu a un seguit de lesions que li han impossibilitat la pràctica total d'aquesta disciplina esportiva durant el darrer any i mig.

Primer, va patir una lesió a l'espatlla, una anomalia que la jove i els metges que la tractaven van decidir no operar, ja que el procés de rehabilitació va ser l'adequat. No obstant, quan la gironina va tornar a les moquetes plena de ganes i il·lusió, un altre problema físic li va fer la guitza. Aquesta vegada va ser el canell dret i, a diferència del problema que va tenir a l'espatlla, va decidir passar pel quiròfan. Un tractament que, en principi, l'havia d'apartar d'aquesta modalitat uns quatre mesos. Però el període de recuperació no va anar com ella desitjava i aquests es van allargar fins a arribar als set. Com a conseqüència, la gimnasta del Salt Gimnàstic Club no va poder participar a l'Europeu de Glasgow ni al Mundial de Doha de l'any passat. Tot i el temps que va estar apartada, Fernández va tornar predisposada a competir de la millor manera possible. Per això, va signar tres mesos d'entrenaments de la millor manera possible per arribar en les màximes condicions al Campionat d'Espanya de València del passat mes de juliol amb el club saltenc. De fet, l'entitat gironina va acabar el certamen amb un gust agredolç. Per un cantó, es va penjar trenta-set medalles, però, per l'altre cantó va veure com es tornava a lesionar, al genoll. Fernández va passar pel quiròfan amb la intenció d'arribar als propers Mundials de Stuttgart. Un anhel que es esvair quan li van comunicar que en comptes d'estar dos mesos parada n'hauria d'estar sis. A partir d'aquell precís moment, Fernández va tenir clar que era l'hora de deixar-ho.

Juntament amb Laura Bechdejú, Nora Fernández, ha sigut una de les gimnastes gironines amb més projecció i més llorejades dels últims temps. Va començar el seu camí en aquest esport amb només quatre anys. Un recorregut que la va fer anar al CAR de Madrid al 2014 fins avui, ser campiona d'Espanya el 2017 i participar a dos Mundials, tres Europeus i als Jocs Mediterranis de Tarragona amb la selecció.