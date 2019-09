Òscar Álvarez deixa el Llagostera per ser el segon de Celades al València

Òscar Álvarez es va desvincular ahir del Llagostera, on exercia de segon d'Oriol Alsina, per acompanyar Albert Celades a la banqueta del València. Des de Mestalla havien anunciat una estona abans l'acomiadament del seu entrenador, Marcelino García Toral, a tan sols tres dies de jugar contra el FC Barcelona al Camp Nou, en partit corresponent a la quarta jornada de Primera Divisió. Aquesta decisió s'explica després de moltes setmanes de tensió entre el tècnic i la propietat, representada per Peter Lim, a l'hora de fer la planificació esportiva d'aquest curs.

Poc després, el València va confirmar l'arribada d'Albert Celades com a relleu fins al 30 de juny de 2021. Ho fa acompanyat d'Òscar Álvarez (segon) i del preparador físic Javi Miñano. Celades i Álvarez havien sigut companys al Barça B. El primer també va defensar les samarretes de Celta, Madrid, Girondins, Saragossa i Red Bull New York, i ha dirigit categories inferiors de la selecció espanyola, des de la sub-16 a la sub-21i va formar part del cos tècnic del Madrid en l'efímer pas de Julen Lopetegui per la banqueta blanca. Álvarez, per la seva banda, es va retirar el 2014 jugant amb el Llagostera i allà es va quedar col·laborant en l'àrea tècnica (va arribar a ser el primer entrenador la temporada 2017/18 a Segona B).