Unzué aposta per "aprofitar la dinàmica positiva"

El Girona juga aquest dissabte a Cadis i avui Juan Carlos Unzué, el seu entrenador, ha valorat el partit a sala de premsa. Aquest i l'immediat duel de la setmana vinent al camp de l'Almeria. Encara no hi ha convocatòria, serà demà quan la farà pública el club, però el tècnic ha avançat que "si no passa res en l'últim entrenament" les baixes seran només les dels lesionats Ignasi Miquel i Valery Fernández. Ha deixat ben clar que la intenció és "guanyar" al Carranza tot "aprofitant" la dinàmica "positiva" de resultats, després de superar consecutivament el Màlaga i Rayo a Montilivi.

Ha explicat Unzué que l'equip afronta els dos desplaçaments seguits "amb l'ànim i la convicció de guanyar" i que no el condiciona "excessivament" el fet de jugar ara a fora i no pas a casa. Del Cadis ha parlat d'un rival que "està en una molt bona ratxa" i que s'enfrontaran a un conjunt que "està amb l'autoestima i la confiança al màxim", quelcom que "sempre pot generar dificultats".

Hi ha afegit algun elogi més. "A part dels aspectes mentals, també hi ha el fet que els equips d'Álvaro Cervera són molt reconeixibles. No té una gran varietat de sistemes ni domina molts aspectes del joc. Però els quatre o cinc conceptes que executen els fan amb una efectivitat enorme. Tenen molt clar què és el que volen i això ha quedat clar amb els resultats".

Ha reiterat que "volem aprofitar la nostra dinàmica positiva" tot explicant que "la gent està molt endollada". "Clar que seria important guanyar al Carranza, perquè superes l'actual líder i perquè allargues el moment positiu. És un partit clau", ha afegit. I no ha amagat que farà "canvis" durant els propers partits, però que segurament on més n'hi haurà serà el dimarts vinent a Almeria.