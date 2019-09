Yasmina Alcaraz es converteix en la primera àrbitre de Girona que xiula a l'ACB

El bàsquet gironí tindrà per primera vegada a la història un àrbitre a l'ACB. Serà l'empordanesa Yasmina Alcaraz, que les dues últimes temporades havia dirigit partits de la LEB Or i de Lliga Femenina-1. Un nou salt endavant per aquesta col·legiada de 30 anys, de Castelló d'Empúries, que va fer història la temporada passada quan fent tripleta amb Paula Lema (Galicia) i Elena Espiau (Aragón) en un Valladolid-Tau Castelló, van protagonitzar el primer partit de categoria masculina dirigit exclusivament per dones.

Alcaraz està en el món de l'arbitratge dels dels 14 anys, quan combinava dirigir partits i jugar-ne, amb l'Esplais de Castelló. «No em poso fites, ni límits. Tampoc em vull posar grans objectius, però si ara digués que no vull pujar a l'ACB estaria mentint. Ara, però, el que vull és gaudir de partits en aquestes categories i agafar experència", explica en un reporatge al Diari de Girona el febrer de l'any passat.

Llicenciada en Ciències de l'Activitat Física, Yasmina Alcaraz va agafar una excedència de l'Escola Pia de Sarrià (Barcelona) on feia classes de cicles formatius, per tornar a viure a terres gironines i treballar al Consell Esportiu de l'Alt Empordà. Al bàsquet hi va començar a arbitrar partits una mica per herència familiar, ja que el seu pare havia sigut col·legiat, igual com la seva germana.