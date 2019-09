Una àrbitra gironina a l'ACB

L'ACB tindrà aquesta temporada, per primera vegada a la història, una àrbitra de Girona. Serà l'empordanesa Yasmina Alcaraz, de 30 anys, que ahir va rebre la confirmació de l'ascens juntament amb cinc col·legiats més. Natural de Castelló d'Empúries, Alcaraz va iniciar-se en l'arbitratge als 14 anys, combinant-ho amb ser jugadora, després que el seu pare i la seva germana també n'haguessin exercit. Després d'estar les dues darreres temporades xiulant a la LEB Or i a la Lliga Femenina, ara li arriba l'oportunitat de fer el salt a l'elit, on només hi ha una altra dona, Esperanza Mendoza.

El salt a la màxima categoria masculina del bàsquet espanyol és un pas més en la fulgurant carrera de Yasmina Alcaraz, que ha anat cremant etapes amb brillantor, sobretot aquests darrers anys. La temporada passada va formar part de la primera tripleta arbitral integrada exclusivament per dones que dirigia la final de la Copa de la Reina que l'Spar Citylift Girona va perdre contra el Perfumerías Avenida (71-79), al costat d'Asunción Langa i Sara Peláez. Un curs abans (2018/19) també havia escrit el seu nom en un altre partit històric: un Valladolid-TAU Castelló de LEB Or que es va convertir en el primer de categoria masculina xiulat per tres dones, Alcaraz, Paula Lema i Elena Espiau.

Llicenciada en Ciències de l'Activitat Física, Yasmina Alcaraz va agafar una excedència de l'Escola Pia de Sarrià (Barcelona), on feia classes de cicles formatius, per tornar a viure a terres gironines i treballar al Consell Esportiu de l'Alt Empordà. Ara se li obre un panorama nou perquè podrà dedicar-se en exclusiva a l'arbitratge, amb un contracte laboral. És la culminació d'una cursa de fons que Alcaraz va començar amb 14 anys una mica per herència familiar perquè el seu pare i la seva germana també havien fet d'àrbitres de bàsquet. «No em poso fites ni límits. Tampoc em vull posar grans objectius, però si ara digués que no vull pujar a l'ACB estaria mentint. Ara, però, el que vull és gaudir de partits en aquestes categories i agafar experència en el Grup 1», explicava la col·legiada de Castelló d'Empúries en un reportatge al Diari de Girona el febrer de 2018.

Yasmina va ser confirmada ahir com a nova àrbitra ACB al costat de cinc col·legiats més: Joaquín García (Comitè andalús, 24 anys), Roberto Lucas (Comitè aragonès, 29 anys), Vicente Martínez (Comitè valencià, 26 anys), Cristóbal Sánchez (Comitè murcià, 23 anys) i David Sánchez (Comité de Castella-la Manxa, 31 anys).