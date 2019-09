Històrica victòria del Sarrià a Còrdova en el debut a Divisió d'Honor Plata (21-22)

El Sarrià ha començat una temporada històrica a la segona màxima divisió del handbol espanyol amb una èpica victòria a la pista del Cajasur Còrdova (21-22) gràcies a un gol de Roc Segarra quan faltaven 10 segons pel final del partit.

Les coses pintaven malament pels de Salva Puig quan es portaven 10 minuts de joc (6-2), però els visitants s'han sabut refer després d'un mal inici i han aconseguit empatar el partit a l'arribar al descans (13-13).

La segona meitat ha estat més igualada, però després del 16-15 els locals no s'han tornat a posar més per davant i han estat els visitants que han portat la iniciativa en el marcador. De fet, els de Puig dominaven per dos gols (19-21) quan faltaven 6 minuts i mig pel final, però els andalusos han aconseguit l'empat a 21. En l'última jugada d'atac pels sarrianecs ha arribat el gol de Segarra que ha donat el primer triomf del Sarrià a la Divisió d'Honor Plata.