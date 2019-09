Marc Gasol lidera Espanya cap a la final del Mundial contra l'Argentina

Les seleccions d'Espanya i l'Argentina seran les finalistes demà (14.00 hores) del Mundial de la Xina de Bàsquet, en un partit per l'or inèdit entre dos equips que arriben a la cita decisiva invictes i amb el record de la semifinal mundialista de 2006. Espanyols i argentins, que segurament no entraven en les travesses inicials de la lluita per l'or, són els aspirants al títol que ha deixat vacant el Dream Team americà. En les semifinals jugades ahir, Espanya va necessitar dues pròrrogues per tombar la fins llavors també invicta Austràlia (95-88), mentre que l'Argentina va superar una França (80-66) que venia de guanyar els Estats Units.

L'èxit espanyol li permet, 13 anys més tard, barallar-se pel segon or planetari de la seva història després de completar un exercici de coratge amb el lideratge ofensiu de Marc Gasol (33 punts), Ricky Rubio (19 i 12 assistències) i Sergio Llull (17). Espanya va anar sempre a remolc de la selecció australiana, un rival que li tenia ganes tres anys després de perdre en la final de consolació olímpica a Rio. Amb Patty Mills (34 punts) i l'inesperat Nick Kay (16 punts i 11 rebots) al capdavant, els boomers van portar la iniciativa durant tot el partit, però van acabar derrotats per la fe d'un rival èpic que ja s'ha assegurat la seva onzena medalla en els últims 13 tornejos internacionals i que en buscarà més contra l'Argentina.

Espanya necessitava tota la seva artilleria al màxim nivell per aspirar a la victòria i a poc a poc es van anar activant totes les peces. Ho va fer Marc Gasol, que va anotar 33 punts -el seu rècord amb la selecció- en una segona part antològica, i ho va fer Llull per sentenciar. Tots dos en les seves millors actuacions del torneig, i als quals cal sumar un Ricky Rubio magistral un dia més en la direcció de joc. El base mai oblidarà aquest Mundial, el de la seva consagració com a líder històric de la selecció espanyola.

Espanya s'enfrontarà demà amb l'Argentina en la final, després del clar triomf de la selecció contra França (80-66) en la segona semifinal del campionat. El veterà Luis Scola va completar una altra actuació per emmarcar (28 punts i 13 rebots) i va guiar la selecció argentina, que va dominar gairebé sempre el partit, a una final apassionant.