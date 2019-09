El Pardinyes deixa el Girona sense la final de la Lliga Catalana LEB (72-83)

El Bàsquet Girona no podrà lluitar demà per la Lliga Catalana LEB després de quedar eliminat aquesta nit a les semifinals davant del Pardinyes al Barris Nord de Lleida (72-83). L'equip d'Àlex Formento no ha començat gens bé el partit (11-17 al final del primer quart) però s'ha refet i ha pogut arribar al descans només un punt per sota (38-39).

A la segona part semblava que el Girona podria trencar el partit i s'ha posat per davant, però la igualtat s'ha acabat imposant. S'ha entrat als últims 10 minuts amb els gironins guanyant d'un (58-57) i quan tot semblava encaminat a un cara o creu final, el Pardinyes ha acabat emportant-se'n la victòria gràcies als triples de De Celis i Duch en els darrers minuts. La final es jugarà demà (19.00) a Lleida i enfrontarà el Prat, que ha eliminat l'Hospitalet, amb el Pardinyes.