El líder castiga el Llagostera

La primera derrota sempre fa mal, sobretot quan fas mèrits per puntuar contra el líder i a l'últim tram acabes condemnat amb un marcador que no ho reflecteix. El Llagostera va perdre ahir per golejada davant del Vila-real B (0-3), que continua imbatible a la Lliga amb un ple de victòries que el situa primer amb 12 punts. Els homes d'Oriol Alsina van gaudir de diverses ocasions obra de Sascha per empatar el partit, encara que als deu minuts finals tot se'n va anar en orris quan Marcos va encaixar dos gols del filial groguet en tres minuts. El porter va protagonitzar grans aturades per evitar fer més gran la ferida.

Conscients del mal que podia fer-los el rival, els locals van sortir decidits a mossegar. La intensitat del duel ràpidament va elevar-se amb un Llagostera concentrat que gaudiria d'una centrada d'Adri Lledó per avisar el Vila-real B. El toc d'atenció va fer reaccionar els de Miguel Álvarez i va obligar el porter Marcos a aparèixer.

Al minut 31, els visitants van trencar la igualtat al marcador sorprenent el Llagostera amb un xut de Simón a l'escaire. No obstant això, els d'Alsina van mantenir-se ferms per esgarrapar l'empat. A la represa, un xut de Sascha sortia llepant el pal. La manca d'encert, però, va donar ales als valencians per sentenciar. Millán va marcar el segon gol al 80 i immediatament Simón ampliava les distàncies amb un cacau ajustat a la fusta. El fatídic final encara hauria pogut ser més dur si no fos perquè Marcos va salvar el quart gol amb una gran aturada a mà canviada.