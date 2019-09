L'Uni derrota el Cadí i guanya la Lliga Catalana (46-66)

Vuitè títol de Lliga Catalana per a l'Spar Citylift Girona que, tot i les baixes de Núria Martínez, Sonja Petrovic i Brittney Sykes, no ha tingut problemes per superar el Cadí a La Seu d'Urgell en un partit on la bona defensa de les gironines ha provocat moltes pilotes perdudes en l'equip pirinenc que també ha patit en el rebot davant el joc interior de l'Uni. Al final, 46-66 amb Magalí Mendy com a MVP amb 13 punts i 7 pilotes recuperades però també amb, Mima Coulibaly, Adadora Elonu, Helena Oma, Rosó Buch i Tijana Ajdukovic anotant al voltant dels 10 punts per a l'equip que entrena Èric Surís i que avui ha superat a l'històric Universitari de Barcelona com el club amb més títols de Lliga Catalana.

La bona posada en escena de les gironines, 9-20 amb una valoració de més 30 al final del primer quart, ha condemnat el Cadí a anar sempre per darrere en el marcador. A la segona meitat, les diferències han estat sempre al voltant dels 20 punts favorables a les gironines que han guanyat el seus tres partits d'aquesta pretemporada contra Barça CBS, Montpeller i Cadí abans de jugar la setmana vinent la Supercopa d'Espanya en un clàssic contra el Perfumerías Avenida a Fontajau.