El Banyoles s'apunta el primer derbi de Tercera

«És el partit idoni per sumar la primera victòria de la temporada», assegurava Adam Fontes a la prèvia. No li faltava raó. I és que un derbi sempre fa il·lusió. Sobretot tenint en compte els vincles que guarda amb el Figueres –va ser-ne director esportiu fins a l'abril de 2017. Després que el club blanc-i-blau decidís prescindir de la seva figura, el tècnic rosinc va posar rumb cap al Banyoles, amb qui ahir va encetar el caseller de victòries a Tercera Divisió amb un triomf per la mínima contra els de Xavi Agustí (1-0).

Trencant les expectatives, l'inici del primer derbi gironí va ser insípid. Ningú s'atrevia a fer el primer pas, mentre el cronòmetre anava corrent. El porter Bartrina va intervenir per aturar una falta directa de Marc Gelmà i, de seguida, també ho faria Embela –que debutava ahir amb el Figueres– per aturar una pilota enverinada de Ferru procedent de còrner. El Banyoles va tornar a avisar amb una rematada de Turon desviada per la defensa figuerenca. La rèplica dels d'Agustí: un xut de Bora directe a les mans de Bartrina.

Ambdós equips necessitaven una empenta. Els locals van millorar tímidament l'atac, sense generar ocasions clares de perill. Turon va liderar l'atac dels homes de Fontes amb diversos xuts a la porteria d'Embela. De tant picar pedra, el migcampista va trobar el premi que buscava. Després d'una jugada a la banda de Via, Turon va engaltar amb el peu esquerre una pilota a l'àrea per marxar amb tranquil·litat cap als vestidors.



El Figueres esgota la paciència

Anar per sota al marcador, va fer replantejar les coses al Figueres. Només començar la represa, Agustí va recórrer als canvis fent entrar Duba, Sergio Álvarez i Ousman en substitució de Reñé, Pepu Soler i Modest. L'equip alt-empordanès necessitava un revulsiu i el Banyoles, mantenir el guió.

Turon va tenir el segon en una acció interceptada per Embela. A mesura que avançaven els minuts, el Figueres s'adonava de la necessitat d'aconseguir l'empat. Duba va rematar amb el cap una centrada d'Ivan, però aquesta va sortir massa desviada. També va provar sort Ousman, amb un xut creuat des del lateral que llepava la fusta. Als últims minuts, els dos equips van quedar-se amb 10 jugadors sobre el terreny de joc per la lesió de Ferru –el futbolista no va poder continuar i Fontes ja havia esgotat els canvis– i l'expulsió del davanter veneçolà Sergio Àlvarez al 86, que va ser amonestat amb dues targetes grogues i va deixar el Figueres sense poder ofensiu.